"Защитим децентрализацию от Зеленского!" У Порошенко анонсировали участие в выборах в ОТГ

Местные организации партии "Европейская солидарность" будут участвовать в выборах в новосозданных территориальных громадах, которые состоятся 22 и 29 декабря 2019 года.

Такое решение принял съезд партии "Европейская солидарность", сообщается на официальном сайте политической силы.

"Децентрализация – это ключевая реформа, которую начала команда Петра Порошенко. Впервые за всю историю независимой Украины президент не концентрировал власть в своих руках, а передал ее вместе с ресурсами на места, в громады. За эти годы были созданы сотни успешных громад, где люди почувствовали себя хозяевами, реализовали огромное количество инфраструктурных и социальных проектов", – отмечается в заявлении партии.

Максим Саврасов Сайт "Европейской солидарности"

Сейчас это все может быть уничтожено, опасаются в "Европейской солидарности". Ведь принятый 14 ноября государственный бюджет и бюджетный кодекс фактически отбирают у органов местного самоуправления 150 млрд гривен. В партии убеждены, что это делается для того, чтобы заставить лидеров местных громад снова, как это было до 2014 года года, приезжать в Киев и просить деньги на элементарные местные нужды.

"Европейская солидарность" категорически против такого произвола властей и будет защищать и децентрализацию, и права местных громад", – заявил руководитель Секретариата партии, народный депутат Максим Саврасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что бюджет-2020 в том виде, который предложило правительство, фактически разрушает достижения проевропейских реформ, начатых его командой. В том числе речь идет и о децентрализации.

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