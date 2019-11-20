"Закрыть всю шваль": Разумков отреагировал на громкий скандал с Юзиком

Аудиозапись разговора с полицией народного депутата из "Слуги народа" Юрия Корявченкова известного как Юзик из "Квартала 95" нужно проверить на подлинность.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает "Днепровская панорама".

"Нам предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей из ресторана Кривого Рога и выслушать комментарии от участников этой записи. Давайте подождем, пока предполагаемые участники этой встречи подтвердят или опровергнут факт ее проведения", – отметил спикер парламента.

Разумков добавил, что пока фракция по "скандальному разговору" не собиралась.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа", опубликовал аудиозапись разговора бывших однопартийцев с начальником полиции Кривого Рога, в котором последнего инструктировали, что и с кем "решать". Так, на записи отчетливо слышно голос нардепа Юрия Корявченкова.

Юрий Корявченков

Отметим, что в разговоре полицейский спрашивал у "слуг", что делать если кто-то влезет в работу и скажет "закрыть всю эту шваль".

Подробно о данном скандале читайте в материале OBOZREVATEL.

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