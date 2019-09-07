"Закончим!" Зеленский дал громкое обещание по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе будет происходить в два этапа.
План по урегулированию военного конфликта на востоке озвучил он после встречи освобожденных украинских узников Кремля в аэропорту "Борисполь" в субботу, 7 сентября.
"Я надеюсь, что скоро у нас будет новая в встреча в нормандском формате, и мы проговорим все шаги на ближайшее будущее, чтобы завершить эту чудовищную войну", – отметил глава государства.
Зеленский дал громкое обещание по Донбассу
Зеленский уточнил, о каких двух этапах разведения сил идет речь – в Золотом и Петровском, а потом на всей территории региона.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что возвращение украинских политзаключенных из России в Украину – это первый этап прекращения войны.
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