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8 сентября • обновлено в 11:10
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"Закончим!" Зеленский дал громкое обещание по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе будет происходить в два этапа.

План по урегулированию военного конфликта на востоке озвучил он после встречи освобожденных украинских узников Кремля в аэропорту "Борисполь" в субботу, 7 сентября.

"Я надеюсь, что скоро у нас будет новая в встреча в нормандском формате, и мы проговорим все шаги на ближайшее будущее, чтобы завершить эту чудовищную войну", – отметил глава государства.

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Зеленский дал громкое обещание по Донбассу

Зеленский дал громкое обещание по Донбассу

Зеленский уточнил, о каких двух этапах разведения сил идет речь – в Золотом и Петровском, а потом на всей территории региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что возвращение украинских политзаключенных из России в Украину – это первый этап прекращения войны.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Комментарии
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Santi Amonito
Santi Amonito
Нашему теленку волка съесть. Для начала надо ху*лу клешни обрубить - как гидре мирового терроризма, а уж после про "закончим" пи*деть. Это не про "сватов" "порнушку" снимать.
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Няш Мяш-Зеля Наш!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеленский -идиот Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Край Віктор, энурез знаешь ли ,серьёзная болезнь
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Край Віктор
Край Віктор
Кожедуб ruslan, Ну и чего ж ты, потка, не на ,,нуле"?!
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