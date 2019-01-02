В Украине пригрозили жестким ответом на забор оккупантов в Крыму

Россия будет привлечена к ответственности за строительство 60-километрового забора на границе аннексированного Крыма с материковой Украиной.

Об этом заявил в эфире ObozTV советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Александр Левченко. По его словам, Украину должны поддержать страны-подписанты Будапештского меморандума.

"Россия там может строить и забор, и какую-то пристройку, возможно и свиноферму, если там территория не используется, это такое дело. Но понятен месседж этого забора – они хотят отгородиться, а что Крым – украинская территория, их абсолютно не волнует", – отметил советник министра.

По его мнению, вопрос забора в Крыму должен быть вынесен на заседание группы стран-подписантов Будапештского меморандума.

"Все это относится к теме Крыма. Эта тема доминантная, более важная, чем тема по решению вопроса Донбасса, потому что Донбасс – это последствие Крыма. Потому все вопросы – Азов, Керченский пролив, забор и так далее – это ложится на тему обсуждения того, насколько Россия придерживается положений Будапештского меморандума. А самое главное, каким образом другие страны-гаранты территориального суверенитета Украины помогут Украине восстановить свой территориальный суверенитет – это же вопрос из вопросов", – подчеркнул он.

"Если бы раньше действовал формат Будапештского меморандума, мы бы уже то, что произошло в Керченском проливе, сразу бы давали на обсуждение. Была бы мгновенная реакция и США, и Великобритании на агрессивные действия России относительно наших кораблей. Но ничего, начнется эта работа, можно отгораживаться, но мы уверяем российскую сторону, что отгородиться не удастся, ответственность за попытку аннексии остается, мир за этим следит", – отметил Левченко.

Советник министра провел параллели между событиями в Украине и вооруженными конфликтами на Балканах:

"Агрессор там определенное время действовал с ощущением вседозволенности. Но проходит определенное время, и за свои поступки надо отвечать".

ФСБ России показала стену на въезде в Крым.



Металлическая конструкция должна защитить аннексированный полуостров от диверсий, контрабанды запрещенных веществ, табака, алкоголя и оружия pic.twitter.com/b8tlDwmSJN — Крым. Реалии (@krymrealii) 28 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты похвастались, что возвели стену на севере полуострова, оснастив ее сигнализационными датчиками в районе Перекопского перешейка. Они объяснили строительство заградительных конструкций "защитой от провокаций неадекватных радикалов".

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины подтвердили появление забора, отметив, что конструкция "сырая".

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