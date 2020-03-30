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30 марта • обновлено в 22:18
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Заболевшая коронавирусом Скороход идет на поправку: нардеп рассказала о болезни

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Заболевшая коронавирусом нардеп Анна Скороход, которую изгнали из фракции "Слуга народа", сообщила об улучшении состояния здоровья. Однако она до сих пор не знает, от кого заразилась.

Как передает "24 канал", Скороход находится на карантине дома, у нее уже нет температуры и основные симптомы почти прошли.

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Нардеп рассказала, что изначально коронавирус выглядит как легкая форма гриппа или ОРЗ, поэтому часто на это не обращают внимания.

При этом Скороход не знает, где именно заразилась: "Могла заболеть и в Верховной Раде, и в магазине, поскольку живу в Борисполе, а все знают, что здесь город стюардесс и пилотов. Могла подхватить где-то на телеканале или в транспорте. Это могло произойти где угодно".

Напомним, 17 февраля Скороход впервые стала мамой, у 30-летней девушки родился мальчик.

Анна Скороход

Анна Скороход

Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что COVID-19 заболел еще один депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас. Он находится на лечении в больнице в родной Хмельницкой области.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Анна Скороход
Место
Украина Борисполь
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Та писец, подумай ещё про то, от кого ГРИП, это одно и то же с коронавирусом, только пиарят меньше
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