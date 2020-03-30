Заболевшая коронавирусом нардеп Анна Скороход, которую изгнали из фракции "Слуга народа", сообщила об улучшении состояния здоровья. Однако она до сих пор не знает, от кого заразилась.

Как передает "24 канал", Скороход находится на карантине дома, у нее уже нет температуры и основные симптомы почти прошли.

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Нардеп рассказала, что изначально коронавирус выглядит как легкая форма гриппа или ОРЗ, поэтому часто на это не обращают внимания.

При этом Скороход не знает, где именно заразилась: "Могла заболеть и в Верховной Раде, и в магазине, поскольку живу в Борисполе, а все знают, что здесь город стюардесс и пилотов. Могла подхватить где-то на телеканале или в транспорте. Это могло произойти где угодно".

Напомним, 17 февраля Скороход впервые стала мамой, у 30-летней девушки родился мальчик.

Анна Скороход

Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что COVID-19 заболел еще один депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас. Он находится на лечении в больнице в родной Хмельницкой области.

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