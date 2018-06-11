"За деньги России": Бондаренко пожаловалась Бундестагу на "пули в затылок" в Украине

Бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в ходе слушаний в немецком Бундестаге рассказала о политических заключенных в Украине, притеснении свободы слова и массовом бегстве людей из страны.

Об этом написала в своем Facebook народный депутат Виктория Сюмар.

"Эпоха Постправды для меня, это когда Елена Бондаренко в немецком Бундестаге за российские деньги рассказывает о том, что в Украине осталось "30 миллионов" украинцев, что в тюрьмах сидит 5! тысяч политических заключенных за "их убеждения", и каждый журналист боится получить "пулю в затылок", - отметила она.

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Кроме того, Бондаренко также пожаловалась на "травлю, поджоги, погромы" и что украинцы массово бегут из страны и просят политического убежища в США, России и даже в Германии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Бондаренко заявила, что в Украине нет демократии.