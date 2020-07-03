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Юзика поймали в Раде с батончиком Roshen: сеть "взорвали" шутками о "зраде"

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
2,7 т.
Корявченков ест батончик Roshen

Корявченков ест батончик Roshen. Буквы

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Юрий Корявченков (Юзик) попал на камеры журналистов во время поедания шоколадного батончика Roshen и стал объектом множества шуток интернет-пользователей.

Забавный кадр опубликовало издание "Буквы". Судя по фото, парламентарий решил устроить себе перекус прямо во время пленарного заседания.

Украинцы быстро распространили снимок по сети и стали массово шутить о "предательстве" Корявченкова – ведь основателем кондитерской корпорации Roshen является пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Эти батончики на них действуют снотворно", "Верховная Рада – это "95 квартал", "Перекусы никто не отменял", "Слуга Юзик (Корявченков) перебежал от Зеленского к Порошенко? Нардеп поедал на заседании Рады батончик "Рошен", – шутят в соцсетях.

Юзика поймали в Раде с батончиком Roshen: сеть "взорвали" шутками о "зраде"

Юзика поймали в Раде с батончиком Roshen: сеть "взорвали" шутками о "зраде"

Юзика поймали в Раде с батончиком Roshen: сеть "взорвали" шутками о "зраде"

Юзика поймали в Раде с батончиком Roshen: сеть "взорвали" шутками о "зраде"

"Главный предатель в Зе-команде – Юзик, который жадно уплетает шоколадный батончик "Рошен" прямо в зале ВРУ", "Зрада, зрада", "Молния! Порошенко откармливает "слуг" батончиками "Рошен"!" – продолжают смеяться в комментариях.

Юзика поймали в Раде с батончиком Roshen: сеть "взорвали" шутками о "зраде"

Юзика поймали в Раде с батончиком Roshen: сеть "взорвали" шутками о "зраде"

Юзика поймали в Раде с батончиком Roshen: сеть "взорвали" шутками о "зраде"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 июня народные депутаты от "Слуги народа" во время заседания Верховной Рады обсуждали "алкопати". Соответствующую переписку удалось сфотографировать журналистам.

  • А 2 июля народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха заснул во время рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе.

  • В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный попал на камеры в зале заседаний с пакетиком бычков в руках.

УкраинаПартия Слуга народаВерховная Рада УкраиныЮрий Корявченков
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