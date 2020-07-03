Юзика поймали в Раде с батончиком Roshen: сеть "взорвали" шутками о "зраде"
Корявченков ест батончик Roshen. Буквы
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Юрий Корявченков (Юзик) попал на камеры журналистов во время поедания шоколадного батончика Roshen и стал объектом множества шуток интернет-пользователей.
Забавный кадр опубликовало издание "Буквы". Судя по фото, парламентарий решил устроить себе перекус прямо во время пленарного заседания.
Украинцы быстро распространили снимок по сети и стали массово шутить о "предательстве" Корявченкова – ведь основателем кондитерской корпорации Roshen является пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
"Эти батончики на них действуют снотворно", "Верховная Рада – это "95 квартал", "Перекусы никто не отменял", "Слуга Юзик (Корявченков) перебежал от Зеленского к Порошенко? Нардеп поедал на заседании Рады батончик "Рошен", – шутят в соцсетях.
"Главный предатель в Зе-команде – Юзик, который жадно уплетает шоколадный батончик "Рошен" прямо в зале ВРУ", "Зрада, зрада", "Молния! Порошенко откармливает "слуг" батончиками "Рошен"!" – продолжают смеяться в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 июня народные депутаты от "Слуги народа" во время заседания Верховной Рады обсуждали "алкопати". Соответствующую переписку удалось сфотографировать журналистам.
А 2 июля народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха заснул во время рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе.
В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный попал на камеры в зале заседаний с пакетиком бычков в руках.