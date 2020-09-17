Юрченко официально исключили из "Слуги народа"

Народного депутата Александра Юрченко официально исключили из фракции политической партии "Слуга народа".
Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Соответствующее объявление он зачитал перед закрытием пленарного заседания ВР 17 сентября.
"Согласно части 3 статьи 60 регламента Верховной Рады Украины и согласно решению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича", – сказал Стефанчук.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами 15 сентября заявил, что Юрченко ещё не подал заявление о выходе из фракции, но по телефону пообещал передать его руководству фракции.
В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции "Слуга народа" после скандала с его причастностью к коррупционным схемам в Верховной Раде. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Там назвали решение Юрченко “уместным” и выразили надежду на его сотрудничество с правоохранительными органами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции.
В уголовном производстве о взятке фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Глава ОГП Ирина Венедиктова 15 сентября заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.
17 сентября Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.