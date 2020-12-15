Яценюк – о расследовании против Черновол: это политическое дело против всех майдановцев

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал дело об убийстве, возбужденное против бывшего народного депутата Татьяны Черновол, "чисто политическим".

Соответствующее видео было опубликовано на странице Яценюка в Facebook во вторник, 15 декабря (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Экс-премьер убежден, что дело якобы "не имеет никакого юридического содержания".

"Показательное политическое дело против всех майдановцев. Против тех, кто боролся против [Виктора] Януковича, [Владимира] Путина, российской агрессии", – сказано в посте политика.

Во время выступления Яценюк назвал Черновол "героем Майдана" и "борцом за Украину", сравнив с теми, кто воюет на фронте.

Как писал OBOZREVATEL, 15 декабря Татьяна Черновол сообщила, что Государственное бюро расследований вручило ей подозрение в убийстве на Майдане.

Ранее, 10 апреля, у Черновол провели обыски по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса "Партии регионов".

После этого ей сообщили о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих лиц.

В конце апреля суд изменил меру пресечения Черновол с круглосуточного на ночной домашний арест.