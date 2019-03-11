"Янукович сядет в тюрьму": Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Беглый экс-президент Виктор Янукович вернется в Украину, где его ждет тюрьма.

Такое мнение высказал народный депутат Украины из фракции "Оппозиционного блока" Михаил Добкин в интервью "Вестям". "Конечно, вернется. И сядет в тюрьму за то, что сбежал, когда был президентом", – сказал он.

По его словам, Янукович должен был принести себя в жертву, но не сделал этого.

Виктор Янукович

"Я считаю, что если бы он не убежал, то, скорее всего, погиб здесь. Но он бы своей смертью защитил огромное количество других жизней. Он сохранил бы страну. Хотя я не знаю. Постфактум говорить легко", – сказал Добкин.

При этом политик рассказал, что перед побегом Янукович опозорился.

"Когда я общался с ним по телефону, то понял: этот человек уже бежит. Все. У него были другие просьбы, ему нужно было где-то скоротать время. А я не хотел, чтобы такого Януковича видели, я-то знал его другим. И получается, что его позор вылился бы в общий позор, в том числе тех, кто стоял рядом. Мало того, я был уверен, что появление его в этом зале может подвергнуть опасности находившихся там семь тысяч человек", – заявил он, говоря о съезде депутатов юго-восточных областей Украины в феврале 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский Союз на год продлил ограничительные меры против беглого экс-президента Виктора Януковича и его соратников.

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