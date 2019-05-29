Совершенно не симпатик Саакашвили. Ни разу.

Считаю, что в Украине его надо рассматривать, как вакцину от популизма. Но избавились от него "по беспределу". Мое возмущение вызвал не сам факт "гоняния по крышам", а то, что это было сделано без малейших оглядок на закон. Хотя бы формальных.

Михеил Саакашвили

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Саакашвили ответил таким же беспредельным "прорывом" через границу.

То есть, ноги о законы Украины вытерли с двух сторон.

То, что Михаилу Николозовичу вернули незаконно отобранное гражданство, это исправление одной из ошибок. Теперь надо исправить вторую. Причем, не только по отношению к нарушителю границы, но и к тем политикам, кто "прорыв" организовывал.

Чтобы все по-честному.

Вообще, пренебрежение к закону со стороны власти, рождает правовой нигилизм и анархию в массах.

Перед тем, как с вдохновенным лицом нагадить на Конституцию или Закон, как это принято делать у нас, даже если есть огромное желание и явная необходимость, стоит задуматься. Последствия разрушительны.

Думаю, что история с Саакашвили может иметь продолжение.

Он - человек-граната. Обязательно рванет.

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