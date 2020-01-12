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12 января • обновлено в 11:15
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"Я верну всех погибших!" Зеленского раскритиковали за слова о жертвах крушения самолета МАУ

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В сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за текст видеобращения о жертвах в катастрофе с самолетом МАУ, который сбили в Тегеране иранской ракетой.

Украинцы негативно отреагировали на фразу президента "я верну всех погибших близким и родным". Гневные комментарии пользователи оставили под видео, которое опубликовали на странице Офиса президента в Facebook.

Некоторые отметили непрофессионализм пресс-службы Зеленского, которая "проигрывает и влияет на имидж президента и Украины в целом".

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"Что значит "Я верну"? А то без тебя не вернули бы, да? Украина вернет !",

"Не я, а Украина! Или вы, господин президент, за свой счет собираетесь это делать? Противно смотреть на вас и слушать эти лингвистические пируэты",

"Что значит "Я поверну всіх загиблих близьким і рідним" ? Тела погибших не отдают? Что случилось? Почему лично президент берется их возвращать? Какие-то трудности? Он лично будет перевозчиком?",

Зеленского раскритиковали за слова о жертвах крушения самолета МАУ

Зеленского раскритиковали за слова о жертвах крушения самолета МАУ

Коллаж

"Мы все понимаем, доверяем Вам, но Ваш офис дискредитирует президентскую должность. Неужели нельзя взять высокопрофессионального человека прес-секретарем! Вы не должны брать все ошибки на себя лично. Проигрывает пресс-служба, проигрывает Ваше окружение, а это влияет, как на Ваш имидж, на институт президента и на имидж государства Украины в целом. Наберите профессиональных людей, друзья это хорошо в личных отношениях, но государственные должности должны занимать профессионалы!",

"Вообще - кто ему пишет тексты? "Я поверну загиблих" - да он иисусе христе! (Господи, прости!) Все может! Даже вернуть погибших!", - пишут в комментариях.

"Я верну всех погибших!" Зеленского раскритиковали за слова о жертвах крушения самолета МАУ
"Я верну всех погибших!" Зеленского раскритиковали за слова о жертвах крушения самолета МАУ
"Я верну всех погибших!" Зеленского раскритиковали за слова о жертвах крушения самолета МАУ
"Я верну всех погибших!" Зеленского раскритиковали за слова о жертвах крушения самолета МАУ
"Я верну всех погибших!" Зеленского раскритиковали за слова о жертвах крушения самолета МАУ
"Я верну всех погибших!" Зеленского раскритиковали за слова о жертвах крушения самолета МАУ
"Я верну всех погибших!" Зеленского раскритиковали за слова о жертвах крушения самолета МАУ

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что тела всех погибших при крушении Boeing 737 в Иране будут возвращены, а виновные за трагедию – наказаны. С соответствующими словами украинский глава обратился к соотечественникам в субботу, 11 января.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Какая мощная речь. Примерно такая же была у Кличко, когда туалет в Киеве открывал.
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