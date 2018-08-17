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Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

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5.8т

Хотел бы прокомментировать видео моего конфликта с неадекватным провокатором, которое сейчас активно распространяется по сети. Провокатор, снявший и распространяющий это видео, уже более года преследует меня и угрожает моим помощникам. Одной из моих помощниц, например, он даже пообещал вырвать волосы.

Вероятно, действует он по заказу моих конкурентов, которые, имея социологию по 169-му избирательному округу, понимают, что снова проиграют мне выборы. Я очень ценю доверие людей, оказанное мне на выборах, и продолжаю активно работать, чтобы оправдать ожидания избирателей. А подобных провокаторов и негодяев я могу послать только туда, куда уже послал на видео.

Кстати, это уже мой второй персональный троль за очень небольшое время. Честь невиданная. Возможно, тут дело не только в округе. Я являюсь одним из немногих в стране авторов глобальной экономической программы, получившей, между прочим, очень серьезное одобрение в сети. Эту программу можно найти по заголовкам "Налоги и около" и "Экономика на игле: хотят добить, кто виноват и что делать". Обе программные статьи конкретны и безболезненны, требуют лишь наличия политической воли и были опубликованы, получив шикарное голосование, на сайте OBOZREVATEL, но, очевидно, не всем из Принимающих Решения пришлись по душе: кому-то нравится быть хорошо оплачиваемым рабом - временщиком в рабской стране без собственной экономики, которая кому-то помешала бы.

Их тоже туда же.

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