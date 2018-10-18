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''Я очень рассчитываю'': Путин заявил о желании договориться с Украиной

11.6тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет наладить отношения с Украиной после смены власти в стране.

Об этом российский лидер сказал в четверг, 18 октября, в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

"Надо дождаться, пока закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим", – заявил Путин.

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При этом он раскритиковал политику Украины. "Они торгуют русофобией и антироссийскими настроениями. Больше товара не осталось. За это им все прощают", – утверждает Путин.

''Я очень рассчитываю'': Путин заявил о желании договориться с Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Путин отличился рядом странных заявлений. Он, в частности, умудрился обвинить США в кровавой бойне в Керчи, оправдать аннексию Крыма в 2014 году, а также пригрозить целому миру возмездием за ядерный удар по РФ, назвав россиян "жертвами агрессии".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Цинизму нет предела.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
я взагалі дуже добра людина....але цего окурка по потилиці б трубой би вдарив...
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Шур Григорий, по лицу тебе достанется
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Шур Григорий
Шур Григорий
Кузьмин Владислав, а чё с затылку? В лицо усрався?
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Кодрул Константин
Кодрул Константин
Отжал все что смог..Создал псевдореспублики.Даже раскулачили базары под видом народные рынки.Людей лишили в большинстве товаров и мест и батискафоф.Это инфа недоумкам верущим в рюзкий мир.(по росств увы молчок жексткий)..и теперь путлер хочет договорится.Путин ещё хочет дальше и больше оторвать своим холуям...И украина для его не братский..Он ее ненавидит в душе из за непокорности.Но с кумом медведчуком хочет рабства..
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