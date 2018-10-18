''Я очень рассчитываю'': Путин заявил о желании договориться с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет наладить отношения с Украиной после смены власти в стране.

Об этом российский лидер сказал в четверг, 18 октября, в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

"Надо дождаться, пока закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим", – заявил Путин.

При этом он раскритиковал политику Украины. "Они торгуют русофобией и антироссийскими настроениями. Больше товара не осталось. За это им все прощают", – утверждает Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Путин отличился рядом странных заявлений. Он, в частности, умудрился обвинить США в кровавой бойне в Керчи, оправдать аннексию Крыма в 2014 году, а также пригрозить целому миру возмездием за ядерный удар по РФ, назвав россиян "жертвами агрессии".