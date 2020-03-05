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5 марта • обновлено в 20:48
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"Я не стал ничьим слугой!" Рябошапка выступил перед нардепами и со скандалом покинул Раду

23.6т
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка выступил перед нардепами в Раде, высоко оценив свою работу на этом посту.

На заседании в четверг, 5 марта, Рябошапка сказал, что "догадывается", что нардепы поддержат его увольнение.

"28 лет украинская прокуратура была инструментом давления и политических репрессий, была источником собственного обогащения... Мы делаем реформу прокуратуру, которая уже вошла в историю. 729 прокуроров, не прошли тесты, были уволены. Впервые за 28 лет прокуроры почувствовали независимость. Им не дают незаконных указаний. Те, кого мы лишили власти, хотят вернуться и жить так, как жили эти 28 лет.

28 лет эта организация не имела никакого доверия людей. 28 лет прокуратура была источником личного обогащения для избранных. Как результат - олигархи в прокурорских погонах", – сказал Рябошапка.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

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Рябошапка заявил, что якобы добился успеха в делах, связанных с незаконной вырубкой леса, закрытием игорного бизнеса, делах против руководства нечестных банков, в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, расследованиях преступлений на Майдане и на Донбассе.

По его словам, за три месяца было открыто 1200 дел против коррупционеров, почти 900 ожидают суда. Рябошапка заявил, что "мы не потеряли ни одного дела".

"Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора можно только уволить. Поэтому я иду. Но я иду для того, чтобы вернуться", – заявил Рябошапка.

При этом он отказался от ответов на вопросы депутатов, молча покинув заседание.

В итоге Рада вынесла вердикт: 263 нардепа проголосовали за увольнение Рябошапки.

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ с Госбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова, уже экс-нардеп от "Слуги народа".

Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

Накануне в партии Зеленского также решили поинтересоваться у Рябошапки, почему реформа органов прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения".

"Пришла весна – много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году", – сказали в монобольшинстве.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Serov Oleg
Serov Oleg
петро сидело серым не проронив ни слова...теперь и деньги,заплаченные шапке за недоторканность не вернуть..
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Serov Oleg
Serov Oleg
хряк рванул в борисполь
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bregovich mark
bregovich mark
Молодець.Є у мужика яйця,на відміну членоспеца.Беня руле.Ну-Ну.......
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Serov Oleg
Serov Oleg
bregovich mark, что,п.ад.а.л.ь,расстроился?
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