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"Выросло уважение!" Джемилев ответил Эрдогану на оккупацию Крыма

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Для крымских татар очень важно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда не признает аннексию Россией Крыма.

Об этом заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, передает "Анадолу".

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас", – отметил он.

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Джемилев подчеркнул, что после оккупации полуострова в Украине изменился подход к крымским татарам.

"Наше противостояние, отказ от признания аннексии и приверженность Украине сильно подействовали на правительство и все украинское общество в целом. В Украине выросло уважение к крымским татарам", – добавил он.

Эрдоган и Джемилев в Турции

Эрдоган и Джемилев в Турции

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Мустафа Джемилев Реджеп Тайип Эрдоган
Тег
Крым
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Ну подрочите на это непризнание, чем оно ещё поможет? Россия вон не признает Северный Кипр, что не мешает сотрудничеству Москвы и Анкары
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