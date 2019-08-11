"Выросло уважение!" Джемилев ответил Эрдогану на оккупацию Крыма

Для крымских татар очень важно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда не признает аннексию Россией Крыма.
Об этом заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, передает "Анадолу".
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас", – отметил он.
Джемилев подчеркнул, что после оккупации полуострова в Украине изменился подход к крымским татарам.
"Наше противостояние, отказ от признания аннексии и приверженность Украине сильно подействовали на правительство и все украинское общество в целом. В Украине выросло уважение к крымским татарам", – добавил он.
Эрдоган и Джемилев в Турции
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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