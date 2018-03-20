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Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк
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Выпад Венгрии абсурдный

7.2т

Сначала товарищи проводят у украинского посольства в Будапеште акции на тему "самоопределения" Закарпатья, потом удивляются, что на такие действия реагируют в Украине.

Только товарищу Сийярто надо напомнить, что речь не о размещении, а возобновлении украинской воинской части на территории Украины, и этот вопрос ни с кем согласовывался не будет.

Тем более мы не член НАТО и о своей безопасности нужно думать самостоятельно.

В этом плане позиция официального Будапешта просто абсурдна и прекрасна: они заявляют о блокировании евроатлантической интеграции Украины объясняя это "заботой" о венграх в нашей стране.

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На практике, Будапешт тормозит расширения единой Европы, в том числе для этнических венгров.

Очень похоже на алгоритм одной страны, много лет встающей с колен, которая любит прятать своей военных за спины женщин и детей. Естественно для защиты соотечественников.

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Автор
Роман ЦимбалюкРоман Цимбалюк
Место
Венгрия
Объекты
претензии Венгрииполитика
Источник
Источник:Facebook Романа Цимбалюка
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