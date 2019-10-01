"Готовится очередная ловушка!" Опубликован текст "формулы Штайнмайера"

В сети появился текст так называемой формулы Штайнмайера, которая должна быть подписана в Минске Трехсторонней контактной группой.

Ее опубликовал дипломат Роман Бессмертный на своей странице в Facebook. Он отметил, что договор фактически внедряет выборы на Донбассе "по сценарию Кремля".

"Готовится очередная ловушка! Ни в коем случае украинская сторона не может подписывать это в Минске! Нельзя это рассматривать и в "нормандском формате". Это выборы по сценарию Кремля. Это выборы ради легитимизации "власти" на оккупированной территории. Эта бумажка не обеспечит мир, не решит социально-гуманитарные проблемы!" – подчеркнул он.

В опубликованном ним отрывке документа говорится, что "настоящий закон вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы".

Этот закон будет действовать временно, до дня публикации итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами. Однако если БДИПЧ ОБСЕ подтвердит, что "внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "нормандском формате" и утвержденный ТКГ", то закон будет действовать постоянно.

Текст "формулы Штайнмайера" Facebook Роман Бессмертный

Роман Бессмертный подчеркнул, что этот текст готовится от имени Трехсторонней контактной группы для глав государств "Нормандского формата".

Как писал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

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