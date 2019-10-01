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1 октября • обновлено в 11:42
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"Готовится очередная ловушка!" Опубликован текст "формулы Штайнмайера"

15.2т Читать материал на украинском

В сети появился текст так называемой формулы Штайнмайера, которая должна быть подписана в Минске Трехсторонней контактной группой.

Ее опубликовал дипломат Роман Бессмертный на своей странице в Facebook. Он отметил, что договор фактически внедряет выборы на Донбассе "по сценарию Кремля".

"Готовится очередная ловушка! Ни в коем случае украинская сторона не может подписывать это в Минске! Нельзя это рассматривать и в "нормандском формате". Это выборы по сценарию Кремля. Это выборы ради легитимизации "власти" на оккупированной территории. Эта бумажка не обеспечит мир, не решит социально-гуманитарные проблемы!" – подчеркнул он.

В опубликованном ним отрывке документа говорится, что "настоящий закон вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы".

Этот закон будет действовать временно, до дня публикации итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами. Однако если БДИПЧ ОБСЕ подтвердит, что "внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "нормандском формате" и утвержденный ТКГ", то закон будет действовать постоянно.

Текст "формулы Штайнмайера"

Текст "формулы Штайнмайера"

Facebook Роман Бессмертный

Роман Бессмертный подчеркнул, что этот текст готовится от имени Трехсторонней контактной группы для глав государств "Нормандского формата".

Как писал OBOZREVATEL:

  • Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • 18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

  • В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

  • 19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

  • Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

  • В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

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Персона
Роман Бессмертный
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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Комментарии
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну по сценарию Кремля и что дальше, если Украина всех "достала" своей коррупцией и неспособностью к самостоятельности. От нее добились распродажи всех активов, запущены механизмы необратимой деиндустриализации, уничтожения медицины и образования, экспорта рабочей силы и продажи земли, так на что она ещё нужна ЕС? Западу без разницы под каким предлогом снять санкции с России и тем более всеравно что там будет с территориями Украины. После принуждения к миру на Донбассе Украину принудят признать передачу Крыма России наверняка под предлогом нужды в деньгах, т е Россия типа выплатит Украине пару лярдов баксов и Украина восстановит ж.д. сообщение и водоснабжение Крыма. Вот посмотрите.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ми аж бігом біжимо робити різні поступки, ламати через коліно власну Конституцію, втрачати статус унітарної держави, віддавати кілометри української землі. За дужками чомусь лишається лише одне. А в обмін на що ми робимо поступки? Просте питання: ЩО МИ ОТРИМАЄМО ВЗАМІН? Відповідь - НІЧОГО. Пусті обіцянки. Навіть не так – пусті надії на те, що росія чомусь припинить війну. А «Росія – нє сторона конфлікта»! Хтось вірить в те, що кремль виведе своїх бойовиків та віддасть Україні контроль на кордоні - після виборів, надання особливого статусу, автономії? Смішно. Не виведе і не віддасть. Настане мир? Що може завадити кремлю почати війну знову, маючи легалізовану автономію і легалізовану, озброєну, навчену армію на території України? Ніщо не може завадити. Нам кажуть про «мір любой ценой», «главноє чтоби наших людей пєрєсталі убівать». Вибачте, а хто вам обіцяє, хто вам може гарантувати мир? Кремль? Так вони ніколи не визнають себе агресором і стороною конфлікту. Відповідно як вони можуть щось обіцяти і гарантувати? Вони завжди скажуть: «ми ні прі чьом». Вони в будь-яку мить відмовляться від своїх слів. «Лідери» ДНР та ЛНР? Смішно. Нам ніхто не може навіть ОБІЦЯТИ мир, не те що його забезпечити. Ніякої конкретики, ніяких гарантій. То що за угоду хоче укласти нам пан Зеленський?
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К. Алла
К. Алла
Костюк Олександр, ну а зачем России война? Смысл какой? Россия могла в 2014 захватить Украину. Но не стала. Теперь-то зачем?
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Валевич Борис
Валевич Борис
Если Украина подпишет то про Зеленского можно сказать только одно - свой дурак хуже врага
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