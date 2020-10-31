Саакашавили после результатов выборов в Грузии "отказался" от должности премьера
Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что должность грузинского премьер-министра ему не интересна.
Об этом он заявил в эфире одного из грузинских телеканалов вечером в пятницу, 31 октября, после оглашения первых результатов экзитполов. Трансляцией программы политик поделился на своей странице в Facebook.
Отметим, согласно опросу избирателей, лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с 52,26%. Оппозиционная коалиция "Единое национальное движение", сформированная Саакашвили, получает 25,33% голосов.
"Национальное движение" получило вдвое больше, чем другие партии, но сейчас не время делить – кто сколько получил. Сейчас имеет значение наша страна.
Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой", – сказал Саакашвили.
Он добавил, что оппозиция должна найти фигуры для формирования правительства, которые будут приемлемыми для народа Грузии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 августа председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину, несмотря на то, что там относительно него зарегистрировали несколько уголовных производств.
7 сентября грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало Саакашвили кандидатом в премьер-министры.
1 октября артист Вахтанг Кикабидзе возглавил список партии "Единое национальное движение", учредителем которой является Саакашвили.