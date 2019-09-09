Встреча в "нормандском формате": Зеленский предложил дату

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре.

Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску 9 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем в ближайшее время провести встречу в "нормандском формате". По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце", - сказал он.

Флаги Украины, РФ, Германии и Франции 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" по Украине в Париже.

"Нормандский формат" могут расширить уже к декабрю текущего года. К нему планируется привлечь США и Британию.

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