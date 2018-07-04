Украина станет пешкой? Появился прогноз по встрече Путина и Трампа

Система сдержек и противовесов в США построена таким образом, что глава государства не в состоянии пожертвовать интересами Украины без поддержки других институтов власти.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт-международник Андрей Каракуц.

"Если бы в США была форма правления, как в России, то тогда можно было бы говорить о том, что Трамп может пожертвовать Украиной. Но это невозможно с учетом системы принятия решений. Трамп может только продемонстрировать, что он может договариваться, пойти на уступки. Такое восприятие, что Украина может стать разменной пешкой, это концепция РФ. Но Запад построен на принципах, а не на концепциях того, что вот мы можем двигать какими-то фигурками, танками по карте и т.д", - отметил он.

По словам эксперта, дружба США и России вряд ли принесла бы больше порядка в мире.

"Эта дружба принесет больше хаоса в этот мир. Мы видим, что Дональду Трампу очень нравится стиль правления Путина, такой стронгмен, сильный политик, который своими решениями может менять судьбу страны. И Трамп, который ограничен демократической системой своей страны, он все время подчеркивает, почему ему нравится это. Ему также нравятся модели, которые направлены на увеличение президентской власти. Тут он может апеллировать к своему электорату, что встреча с Путиным является подтверждением того, что Трамп - сильный политик", - считает международник.

Также Каракуц подчеркнул, что сама встрече не является формальным мероприятием и на ней будут обсуждаться назревшие вопросы.

"Трамп продемонстрирует, что США остаются сверхдержавой и могут влиять на Россию, которая будто уже неконтролируема, и если посмотреть на повестку встречи, то вопросы достаточно конкретные. Заканчивается срок действия соглашения по ограничению стратегических вооружений, есть вопрос Сирии, будет также поднята тема Украины. Насколько я понимаю, будет обсуждаться именно формат миротворческой миссии на Донбассе", - добавил он.

При этом эксперт убежден, что не стоит ожидать и дальнейшего обострения между странами.

"Врагами им стать уже достаточно сложно. США при Трампе наложили несколько раундов санкций. РФ все это проглотила. Есть желание Путина о чем-то с Трампом договариваться, и он видит в этом перспективу. Есть сигналы, что стороны готовы договариваться и начать консультации, которые могут изменить процессы, которые сейчас происходят", - заключил эксперт.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, признают ли Штаты Крым в составе России, ушел от однозначного ответа, чем вызвал огромный резонанс. Американский лидер сказал лишь одно слово: "Посмотрим".

Позже советник Трампа Джон Болтон пояснил данное заявление, отметив, что уклончивый ответ президента не является позицией всей страны, но при этом добавил, что Трамп "готов говорить с Путиным".