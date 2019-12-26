"Все украинское провоцирует Путина!" Журналист ответил "слуге народа" на предательский выпад о Крыме

Принятый в Украине в 2014 году "языковой закон" Кивалова-Калесниченка не мог спровоцировать вторжение России в Крым.

На это обратил внимание журналист Алексей Братущак, решив опровергнуть скандальный выпад депутата от "Слуги народа" Алексея Устенко, мол, именно этим документом Украина сама спровоцировала аннексию "полуострова. Своим мнением он поделился в Facebook.

"Кажется, нардеп пересмотрел российской пропаганды. Ибо озвученная им тезис очень легко опровергается фактами. Посмотрите на изображение. Это объявление на пророссийском сайте Севастополя от 21 февраля 2014-го. На 23-е призвали собраться севастопольцев, которые хотят жить в России. Собраться, чтобы "неонацизм не прошел", – написал журналист.

Алексей Устенко и Алексей Братущак

Кроме этого, добавил он, даже на медали "за возвращение Крыма" указывается дата 20 февраля – как начало аннексии.

"И мало кто уже помнит, что Рада проголосовала за отмену так называемого языкового закона Кивалова-Калесниченка 23 февраля. Поэтому это решение не могло стать спусковым крючком для России", – отметил Братущак.

Однако, убеждает он, Россия в частности использовала это решение тогдашней власти в своей антиукраинской пропаганде.

Скриншот Facebook/Алексей Братущак

"Так же, как использовала Майдан. Так же, как с помощью Партии регионов и их телеканалов использовала "фашизм не пройдет" и соответствующие марши. Так же, как использовала и "Бендера с бЕндеровцами", – подчеркнул журналист.

По его словам, все это и "спровоцировало" появление "зеленых человечков" и "стало предлогом" для российской агрессии в Украине.

"Правда в том, что все украинское провоцирует Россию, все является поводом для агрессии. Само существование Украины – это уже повод для Путина. Ну и о "языковом законе" еще раз. Он утратил силу на 4 года позже аннексии Крыма. А именно 28 февраля 2018-го по решению Конституционного суда. Почему-то это событие не спровоцировало Путина к захвату дополнительных территорий Украины..." – подытожил Братущак.

Скриншот Facebook/Алексей Братущак

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 февраля 2014 Верховная Рада Украины отменила скандальный закон "Об основах государственной языковой политики", авторами которого являлись регионалы Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что Украина якобы сама спровоцировала аннексию Крыма, "приняв" в 2014 году закон о языке. Скандальное мнение он высказал в эфире телеканала "НАШ" во время дискуссии с нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

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