ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Войну можно завершить": Полторак выступил за переговоры с Россией

5.3тЧитать материал на украинском

Министр обороны Степан Полторак выступил за проведение с Россией переговоров по прекращению конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время", отметив, что президент может завершить войну лишь на выгодных для Украины условиях.

"С Россией переговоры вести нужно. Единственное – нужно быть очень осторожными, потому что я, честно говоря, немного знаю примеров в истории, когда Россия договорилась и потом сдержала бы слово", - сказал министр.

Новости
Бился за Иловайск: Полторак оценил громкое назначение Зеленского

"Войну можно завершить всегда, но ее можно закончить только победой. Если будет по-другому, у нас не будет страны", - считает Полторак.

Степан Полторак

Степан Полторак

Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", – сказал глава АП.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
13
8
Смешно
3
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А не это ли гавно ...разместил себя на фоне разбомбленного Кремля???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Нафиг вы гавнюки нам россиянам нужны со своими переговорами))))))))))))))))))))))))))))))))Эка мрази перевернулись...))))Вы уж сами там вовнутри своей страны бейтесь нам на радость Чем больше сдохнет тем приятнее))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Переговоры вести надо, но только с победой Украины, говорит этот смешной хер. Конечно, по итогам переговоров Путин отдаст Донбасс, Крым, Кубань и Тюмень. Делов то! Просто надо поговорить и Украина победила.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения