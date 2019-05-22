"Войну можно завершить": Полторак выступил за переговоры с Россией

Министр обороны Степан Полторак выступил за проведение с Россией переговоров по прекращению конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время", отметив, что президент может завершить войну лишь на выгодных для Украины условиях.

"С Россией переговоры вести нужно. Единственное – нужно быть очень осторожными, потому что я, честно говоря, немного знаю примеров в истории, когда Россия договорилась и потом сдержала бы слово", - сказал министр.

"Войну можно завершить всегда, но ее можно закончить только победой. Если будет по-другому, у нас не будет страны", - считает Полторак.

Степан Полторак Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", – сказал глава АП.

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