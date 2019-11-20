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21 ноября • обновлено в 01:47
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"Мы независимая страна": Зеленский четко высказался о роли Беларуси в восстановлении контроля границ с Россией

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Президент Владимир Зеленский заявил, что независимой Украине не нужна помощь других стран, в частности, Беларуси, для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе.

Об этом он сказал в ходе визита в Очаков (Николаевская область) 20 ноября, куда прибыли захваченные в Керченском проливе в 2018 году корабли ВМС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы [Беларусь] обязательно поможем.

Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников", – сказал президент.

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Владимир Зеленский в Очакове

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Комментируя предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Зеленский отметил, что в реальности тезис Назарбаева звучал так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет [Зеленского и Путина]".

"Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, не исключая наш главный формат – "нормандский", – указал президент.

Как писал OBOZREVATEL, общаясь с представителями прессы в Очакове, Владимир Зеленский пообещал проверить все факты по нардепу Роману Иванисову, у которого нашлась погашенная судимость за изнасилование несовершеннолетней.

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Читайте все новости по теме "Возвращение украинских кораблей Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Возвращение украинских кораблей Россией Российско-украинский конфликт
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Зеленский Нурсултан Назарбаев
Место
Украина Николаев
Теги
видео политика
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
еще и конь не валялся а это клоун разговоры ведет о границе
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