"Мы независимая страна": Зеленский четко высказался о роли Беларуси в восстановлении контроля границ с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что независимой Украине не нужна помощь других стран, в частности, Беларуси, для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе.

Об этом он сказал в ходе визита в Очаков (Николаевская область) 20 ноября, куда прибыли захваченные в Керченском проливе в 2018 году корабли ВМС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы [Беларусь] обязательно поможем.

Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников", – сказал президент.

Владимир Зеленский в Очакове ОП

Комментируя предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Зеленский отметил, что в реальности тезис Назарбаева звучал так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет [Зеленского и Путина]".

"Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, не исключая наш главный формат – "нормандский", – указал президент.

Как писал OBOZREVATEL, общаясь с представителями прессы в Очакове, Владимир Зеленский пообещал проверить все факты по нардепу Роману Иванисову, у которого нашлась погашенная судимость за изнасилование несовершеннолетней.

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