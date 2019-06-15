Воевали на Донбассе: Россия отправила в Сербию десантников-"славян"

В пятницу, 14 июня, в городе Панчево (Сербия) стартовали международные тактические военные учения "Славянское братство", цель которых — отработка взаимодействия в борьбе с терроризмом.

Российская Федерация отправила 200 десантников Псковской десантно-штурмовой дивизии, которая известна тем, что воевала на Донбассе на стороне террористов.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в учениях, которые продлятся до 27 июня, также принимают участие 750 военнослужащих Сербии и 60 белорусских десантников.

Массовые беспорядки в Косово novosti.rs

Отмечается, что в первой фазе маневров будут отрабатываться координация подразделений и разработка заданий по контртеррористической тактике.

После эти навыки будут закреплены в ходе активной фазы учений, в которую войдут десантирование и учебные стрельбы.

24 июня на аэродроме Ковин, который находится в 50 км от Белграда, в присутствии журналистов будут проведены показательные выступления и выставка оружия.

В маневрах задействуют свыше 50 единиц военной техники, а также военно-транспортные самолёты Ил-76МД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как в северных муниципалитетах региона арестовали по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать.

Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в Конституции страны, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

Сербия выразила готовность ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность сербскому населению в частично признанной республике.

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