Вместо Вакарчука в Раду зайдет жена экс-министра Зеленского

Народным депутатом Украины вместо сложившего мандат лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука станет 19-й номер в партийном списке Алина Свидерская.

Об этом сообщил сам Вакарчук, отвечая на вопросы журналистов.

"Насколько я понимаю, зайдет Алина Свидерская", – сказал он.

Алина Свидерская и Святослав Вакарчук

31-летняя Свидерская является женой первого министра обороны Украины при Владимире Зеленском Андрея Загороднюка.

Выпускница Киево-Могилянской академии. После обучения в Украине изучала право в британском Кембридже.

В 2015 году была советницей министра экономики Айвараса Абромавичюса по вопросам дерегуляции.

По состоянию на сентябрь 2019 года руководила ООО "Айсе хидро юкрейн". Компания работает в области электроэнергетики. Основные владельцы в ней – граждане Норвегии и Дании. Свидерской принадлежит в фирме 4,06% капитала.

Как писал OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук решил сложить мандат народного депутата Украины.

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