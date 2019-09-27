Вице-премьер высказался о двойном гражданстве в Украине

Украинское общество готово к легализации двойного гражданства, которое все еще не признается на законодательном уровне в стране.

Такое заявление сделал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде".

"Я не могу говорить от всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ", – сказал он.

Дмитрий Кулеба liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба также предположил, что Украина нужна Европейскому Союзу для усиления международного влияния, поэтому их отношения вскоре могут выйти на новый уровень.

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