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27 сентября • обновлено в 18:47
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Вице-премьер высказался о двойном гражданстве в Украине

3.8т Читать материал на украинском

Украинское общество готово к легализации двойного гражданства, которое все еще не признается на законодательном уровне в стране.

Такое заявление сделал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде".

"Я не могу говорить от всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ", – сказал он.

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"Нам это не нужно!" Кулеба сделал резкое заявление об Украине в ЕС

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба также предположил, что Украина нужна Европейскому Союзу для усиления международного влияния, поэтому их отношения вскоре могут выйти на новый уровень.

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Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Хіба подвійне громадянство не буде створювати складнощі, наприклад, у питанні оборони держави?
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Подвійне (і потрійне, яку декого, не буду показувати пальцем, а саме у Ко) громадянство не в інтересах України, а в інтересах окремих напівгромадян, які хочуть мати можливість швидко втекти із швидко набутим майном через зловживання довірою 73% зебілів.
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