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Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы: подробности

15.6тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Соответствующий документ появился на сайте главы государства во вторник, 21 мая.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", – сказано в указе.

Зеленский распустил Раду

Зеленский распустил Раду

kp.ua

Обязанности по обеспечению финансирования предстоящих выборов президент возложил на Кабинет министров Украины.

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы: подробности

Скриншот

Отметим, спикер Андрей Парубий должен созвать внеочередное заседание ВР 22 мая, на котором парламентарии будут голосовать за изменения в закон о выборах народных депутатов, в частности, отмену мажоритарной составляющей и снижение проходного порога с 5 до 3%.

Зеленский направил обращение Парубию, о чем сообщил в своем Twitter.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", – написал он, опубликовав письмо.

Заседание парламента было назначено на 12:00 22 мая. Соответствующее распоряжение выдал спикер ВРУ.

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы: подробности

ТСН

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К Денис
К Денис
Вот смотрю и думаю.. Либо Зеленский конченный мудак... Либо он реально достойный президент... Прям с нетерпением жду развязки
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Макарский Александр
Макарский Александр
Все на майдан! Революция Гнидости в опасности! Батькивщина чекает своих героев! Херои небесной сотни пышаются нерабами
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1
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
быдлы а может майдан замутите??? или без пиндосовских бабок не майданится? как вы черти по пол года не мылись, кличко вас весной как чертей с палаток доставал. печенье жрали, быдло вонючее.
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3
3
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Birxoff Oliver, быдлан, какое твое вонючее дело, что происходит в Украине? Сам, небось, годик-другой не мылся, так тут смердишь. Иди, нажрись бояры
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Макарский Александр
Макарский Александр
Birxoff Oliver, давно пора новый майдан захерачить. Херои небесной сотни чекают пополнение
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2

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