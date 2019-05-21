Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Соответствующий документ появился на сайте главы государства во вторник, 21 мая.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", – сказано в указе.

Зеленский распустил Раду kp.ua

Обязанности по обеспечению финансирования предстоящих выборов президент возложил на Кабинет министров Украины.

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Отметим, спикер Андрей Парубий должен созвать внеочередное заседание ВР 22 мая, на котором парламентарии будут голосовать за изменения в закон о выборах народных депутатов, в частности, отмену мажоритарной составляющей и снижение проходного порога с 5 до 3%.

Зеленский направил обращение Парубию, о чем сообщил в своем Twitter.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", – написал он, опубликовав письмо.

Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. pic.twitter.com/7QWouj9PpD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 мая 2019 г.

Заседание парламента было назначено на 12:00 22 мая. Соответствующее распоряжение выдал спикер ВРУ.

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Верховной Рады, о котором он заявил во время своей инаугурации.

Обсуждались две даты следующих выборов: 21 и 28 июля.

Во время встречи Зеленского и глав парламентских фракций была утверждена модель, по которой пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

Произойдет переход от смешанной к пропорциональной системе с закрытыми списками, однако политические советы получат право удалять оттуда кандидатов.

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