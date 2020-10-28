Венедиктова отчиталась о работе правоохранительных органов за 9 месяцев

Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова рассказала, при каких условиях возможны "посадки", каким критериям должен соответствовать новый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), и назвала перспективные направления работы.

Об этом генпрокурорка написала на своей странице в Facebook. Она также привела результаты работы НАБУ и САП, ГБР, МВД и Нацполиции, ДФС и СБУ, отметив, что правоохранительные органы демонстрируют положительную динамику.

"Динамика в этом году реально положительная:

разоблачены 3565 коррупционных правонарушений – это на четверть больше, чем в прошлом году

в иросла количество направленных в суд уголовных производств - 2310

на 10% больше лиц привлечено к уголовной ответственности - 2734

на 20% больше привлечено должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов - 436

более чем 5 раз увеличилось количество привлеченных депутатов всех уровней - 91 (против 18 в 2019 году)

на 14% больше лиц, судебные решения по которым вступили в законную силу - 560

на 15% больше осужденных за коррупцию - 459 ", - написала Венедиктова.

Несмотря на аттестацию и реформу, прокуратура также самоочищается, отметила она.

"Только за время моего пребывания в должности привлечены к ответственности 21 прокурора, большинство – именно за коррупцию", – говорится далее в сообщении.

"Специальные антикоррупционные органы откровенно отстают от масштабов возложенных на них задач и ожиданий. Однако реальный прогресс – ВАКС вынес приговоры с лишением свободы, в частности, судей, работников прокуратуры и СБУ. Даже если НАБУ и САП наконец передадут обвинительные акты в производствах, где по несколько лет назад сообщении подозрения, пропускная способность Высшего антикоррупционного суда не позволит быстро принять решения по этим делам. Мы должны констатировать, что правосудие в Украине затягивается на годы и здесь не поможет только регулярный нагоняй для правоохранителей", – отмечается в сообщении.

В то же время, как отметила Венедиктова, "посадки невозможны без судов".

По ее словам, когда оперативники, следователи и прокуроры передают общий результат в суд, его часто просто некому рассматривать. "Система тотально неукомплектован. Судебная реформа провалена – " здесь нужны волевые решения и формирования прозрачных органов судейского самоуправления ", – добавила генпрокурока.

Также Венедиктова анонсировала "конкретный пакет законодательных изменений по повышению эффективности судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях".