ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

У Вакарчука предлагают Украине перенять опыт Латинской Америки

1.2тЧитать материал на украинском

Заместитель главы партии "Голос" и общественный деятель Ярослав Юрчишин считает, что Украине следует перенять опыт отдельных стран Латинской Америки, где срок пребывания подряд в парламенте ограничен до двух.

По словам Юрчишина, на этих выборах предстоит замена старого политического класса новым, цитирует его слова "Главком".

Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин

"Кредо"

"Мы имеем уникальные случаи, когда, например, Ефим Звягильский, который все созывы, начиная с первого, сидит в парламенте. Мы бы не хотели, чтобы люди рождались и умирали в парламенте, поэтому одна из наших инициатив, которая, может, не столь популярная в Европе, но чрезвычайно эффективная сейчас в Латинской Америке, – это сокращение сроков пребывания подряд в парламенте до двух", –утверждает политик.

Юрчишин объясняет, что в Латинской Америке это – предохранитель от влияний наркокартелей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Ярослав ЮрчишинСвятослав Вакарчук
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шевченко Николай
Шевченко Николай
Да сразу опыт с Венесуэлы берите. Там так науправлялись неопытные политики, и так бедно живут люди, что туалетную бумагу выдают полицейским в виде награды, а бандитам уже невыгодно грабить, так как патроны стоят дороже, чем то, что они украдут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel