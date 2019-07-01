У Вакарчука предлагают Украине перенять опыт Латинской Америки

Заместитель главы партии "Голос" и общественный деятель Ярослав Юрчишин считает, что Украине следует перенять опыт отдельных стран Латинской Америки, где срок пребывания подряд в парламенте ограничен до двух.

По словам Юрчишина, на этих выборах предстоит замена старого политического класса новым, цитирует его слова "Главком".

Ярослав Юрчишин "Кредо"

"Мы имеем уникальные случаи, когда, например, Ефим Звягильский, который все созывы, начиная с первого, сидит в парламенте. Мы бы не хотели, чтобы люди рождались и умирали в парламенте, поэтому одна из наших инициатив, которая, может, не столь популярная в Европе, но чрезвычайно эффективная сейчас в Латинской Америке, – это сокращение сроков пребывания подряд в парламенте до двух", –утверждает политик.

Юрчишин объясняет, что в Латинской Америке это – предохранитель от влияний наркокартелей.

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