"Они ничего не нарушают!" В Украине зарегистрирована партия во главе с Пушилиным

В Украине беспрепятственно существует политическая партия "МММ", которую возглавляет главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин.

Об этом рассказал в интервью "Сегодня" народный депутат от фракции "Слуга народа", замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

"Мы постараемся решить проблему "фейковых" политсил. Как юрист и депутат, я инициировал в Минюсте процедуру аннулирования свидетельств о регистрации партий, которые либо не принимали участие в выборах на протяжении нескольких десятков лет, либо нарушали законодательство. Вы знаете, что в Украине до сих пор зарегистрирована партия "МММ", которую возглавляет Денис Пушилин?" – поделился он.

В Украине зарегистрирована партия во главе с Пушилиным ТАСС

По словам Качуры, когда он попытался выяснить, как это стало возможным, услышал в ответ в органах государственной власти, что "они ничего не нарушают".

"Как я понимаю, у нашего нового министра юстиции Дениса Малюськи есть политическая воля, чтобы решить вопрос с подобными партиями. Которые либо не вели активной политической деятельности, не принимали участия в выборах, в том числе местных, на протяжении последних пятнадцати лет. Либо, как в случае с "МММ", несвоевременно создали ячейки. Либо подавали заведомо недостоверные данные во время регистрации. По трем этим основаниям мы можем очистить политическое поле от "карманных", "диванных", "фейковых" партий", – отметил нардеп.

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Качура также рассказал, что министр юстиции уже дал задание профильному департаменту проанализировать ситуацию и подать свои выводы относительно подачи в суд исков по аннулированию свидетельств таких политсил. "По сути, вместо 320 партий в стране может остаться около сотни. Но тех, кто действительно реально ведет политическую деятельность", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "МММ" ("Ми маємо мету") впервые засветилась в 2015 году, когда попыталась попасть на местные выборы в Украине.

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