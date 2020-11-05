В ТКГ прокомментировали новый план Кравчука по завершению войны на Донбассе

"План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который подготовил ее глава Леонид Кравчук – "обозначает красные линии для Украины и не содержит "зрады".

Об этом OBOZREVATEL сказал Сергей Гармаш, журналист, представитель Донецка в ТКГ по Донбассу, комментируя данную инициативу. По его словам, планом были обозначены принципиальные вопросы: сначала безопасность, а потом проведения выборов.

"Я этот план пока еще не видел, обсуждения будет после обеда, но по принципиальным вопросам я согласен, "зрады" нет. Сначала на Донбассе нужно создать условия безопасности для проведения выборов, а потом уже провести выборы по украинскому закону, с доступом международного контроля", – уточнил Гармаш.

По его словам, он тоже разработал план по поручению делегации и будет настаивать на его рассмотрении ТКГ. По версии Гармаша, после окончания военной фазы конфликта, на Донбасс также нужно ввести международную временную администрацию. В ее состав будут входить члены государств, подписавшие Будапештский меморандум.

"Но Россия пока не намерена искать компромиссный вариант выхода из кризиса. Задача их мирного плана, который был слит во время недавнего конституционного кризиса – дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине. Если бы они реально хотели решить проблему – план обговорили бы в дипломатическом формате", – резюмировал Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, основная трудность переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоит в том, что Россия не признает себя стороной конфликта.