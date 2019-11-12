"Кабальные условия!" В "Слуге народа" сделали скандальное заявление о Минских соглашениях

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" необходима Украине для того, чтобы уйти от "кабальных" Минских соглашений.
Как он рассказал в интервью Liga.net, Украину якобы заставили подписать Минские договоренности в 2014 году.
"Чтобы уйти от Минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат", – ответил Арахамия на вопрос, зачем нужна встреча с президентом России Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
delo.ua
Он полагает, что изначально Россия не верила, что Минские договоренности можно будет выполнить.
"Из-за того, что такая возможность сейчас есть, у нее не остается ничего, кроме как добавлять туда новые условия, либо перейти в другой формат на других условиях. А это нам выгодно", – добавил Арахамия.
Политик считает, что на смену минскому формату должен прийти "другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины".
В то же время глава фракции "Слуга народа" отмечает, что у новой власти нет времени, чтобы "накапливать ресурс" для усиления переговорной позиции, потому что электорат "просил двигаться в сторону мира".
Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин могут встретится в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.