Народные депутаты Украины Роксолана Пидласа и Дмитрий Наталуха жестко оконфузились в официальном отчете о своей поездке в Давос в январе 2020 года. В документе они перепутали американского миллиардера Роберта Смита с его полным тезкой-музыкантом.

На этот нюанс указала на своей странице в Facebook журналистка Наталья Седлецкая, опубликовав фото отчетов парламентариев с ошибкой.

Музыкант Роберт Смит и миллиардер Роберт Смит Facebook Натальи Седлецкой

"Из веселого. "Слуги народа" съездили по приглашению Пинчука на его завтрак в Давосе в январе. Давид Арахамия даже впоследствии вернул деньги спонсору – чтобы не декларировать получение такого подарка. Остальные же депутаты оформили эту поездку как командировку от Верховной Рады. Но формальный статус поездки потянул за собой необходимость о ней отчитаться", – написала журналистка.

Пидласа и Наталуха Facebook Натальи Седлецкой

Она подчеркнула, что и Пидласа, и Наталуха допустили одну и ту же ошибку в своих отчетах о поездке в Давос на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Пишут, что в Давосе имели важную встречу – с британским музыкантом Робертом Смитом, фронтменом британской рок-группы The Cure. Вот только в Давосе был совсем другой Роберт Смит – бизнесмен-миллиардер из США", – отметила Седлецкая.

Отчеты Пидласой и Наталухи Facebook Натальи Седлецкой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук оконфузился, рассказывая, как попал в политику. Он заявил, что до депутатства был фермером из "Коломойского района".

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