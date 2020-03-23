Главная Новости
23 марта • обновлено в 19:43
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В "Слуге народа" оконфузились, отчитываясь о визите в Давос

2.9т
Читать материал на украинском

Народные депутаты Украины Роксолана Пидласа и Дмитрий Наталуха жестко оконфузились в официальном отчете о своей поездке в Давос в январе 2020 года. В документе они перепутали американского миллиардера Роберта Смита с его полным тезкой-музыкантом.

На этот нюанс указала на своей странице в Facebook журналистка Наталья Седлецкая, опубликовав фото отчетов парламентариев с ошибкой.

Музыкант Роберт Смит и миллиардер Роберт Смит

Музыкант Роберт Смит и миллиардер Роберт Смит

Facebook Натальи Седлецкой

"Из веселого. "Слуги народа" съездили по приглашению Пинчука на его завтрак в Давосе в январе. Давид Арахамия даже впоследствии вернул деньги спонсору – чтобы не декларировать получение такого подарка. Остальные же депутаты оформили эту поездку как командировку от Верховной Рады. Но формальный статус поездки потянул за собой необходимость о ней отчитаться", – написала журналистка.

Пидласа и Наталуха

Пидласа и Наталуха

Facebook Натальи Седлецкой

Она подчеркнула, что и Пидласа, и Наталуха допустили одну и ту же ошибку в своих отчетах о поездке в Давос на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Пишут, что в Давосе имели важную встречу – с британским музыкантом Робертом Смитом, фронтменом британской рок-группы The Cure. Вот только в Давосе был совсем другой Роберт Смит – бизнесмен-миллиардер из США", – отметила Седлецкая.

Отчеты Пидласой и Наталухи

Отчеты Пидласой и Наталухи

Facebook Натальи Седлецкой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук оконфузился, рассказывая, как попал в политику. Он заявил, что до депутатства был фермером из "Коломойского района".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Экономический форум в Давосе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Экономический форум в Давосе Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Виктор Пинчук Давид Арахамия Роксолана Пидласа Дмитрий Наталуха
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
14
Смешно
1
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги