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3 декабря • обновлено в 17:08
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В руководстве "Слуги народа" произошли изменения: кого уволили

2.2т
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Народного депутата Дмитрия Соломчук освободили от выполнения обязанностей заместителя председателя фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента 3 декабря.

"Согласно части 2 статьи 60 закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" сообщаю об увольнении народного депутата Украины Соломчука Дмитрия Викторовича от исполнения обязанностей заместителя председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", - сказал Разумков.

Как сообщили источники OBOZREVATEL в "Слуге народа", увольнение Соломчука с должности замглавы может быть связано с внутренними скандалами во фракции.

Дмитрия Соломчука уволили с должности замглавы фракции "Слуга народа"

Дмитрия Соломчука уволили с должности замглавы фракции "Слуга народа"

rv.suspilne.media

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В свою очередь председатель фракции Давид Арахамия заявил, что решил уволить Соломчука из-за того, что недоволен его работой на этом посту.

"Я так решил. Я имею право, как руководитель, себе заместителей сам назначать и лишать. Ничего такого не случилось, просто я не очень доволен его работой, и мы решили оптимизировать количество - у нас 15 групп, решили сделать 14", - заявил Арахамия.

Позже Соломчук написал видеообращение, в котором отметил, что причина его увольнения – занятость.

"Сейчас я много времени уделяю выборам в ОТГ и привлечению инвестиций в Ровенскую область. Здесь нет никакой "зрады". Не разгоняйте фейки, которые запускают для дестабилизации ситуации во фракции. Работаем для Украины далее", – заявил нардеп.

Нардеп восьмого созыва Игорь Мосийчук заявил, что якобы Соломчука уволили с должности из-за того, что именно он рекомендовал для избрания в Верховную Раду от "Слуги народа" по мажоритарным округам Ровенской области насильника Романа Иванисова.

Отметим, что на парламентских выборах 2019 Соломчук баллотировался в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" под №32 в Ровенской области.

Как писал OBOZREVATEL, 3 декабря Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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