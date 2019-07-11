В Харькове взялись защитить национальные меньшинства

В Харькове представители 13 национальных общин города и области подписали меморандум с народным депутатом Александром Грановским. Нардеп пообещал организовать юридический офис, который возьмется за решение проблем, с которыми сталкиваются представители национальных меньшинств в Украине. Об этом на своей страничке в Facebook написал сам Грановский.

Александр Грановский Facebook

"Вчера подписал меморандум с 13 общинами Харькова и области - все они представляют национальные меньшинства, в большинстве случаев исповедуют Ислам. Все они украинцы, все они харьковчане, многие проживают в городе более 30 лет. Я хорошо знаю, что значит быть в меньшинстве и не понаслышке могу прокомментировать вопрос разницы культур, традиций, подходов к интерпретации истории, с чем зачастую сталкиваются все без исключения украинцы. Есть ли проблемы у этих людей? Достаточно. Чувствуют ли они какое-то культурное сопротивление в городе? Скорей, нет. Много ли накопилось юридических проблем? Вдоволь. Научились ли они их как-то разрешать? Кое-как, отвечу я", - отметил нардеп.

Грановский и 13 этнических общин Харькова подписали Меморандум

Чтобы решать проблемы граждан Украины из различных национальных меньшинств, Грановский инициирует организацию юридического офиса в Харькове. Поддержит его в этом начинании посольство Израиля в Украине.

Грановский и 13 этнических общин Харькова подписали Меморандум

"Я пообещал организовать юридический офис, целью которого станет вникнуть в проблемы выходцев из Пакистана, Турции, Сирии, Армении, Грузии, Афганистана, в проблемы ромов, которых более чем достаточно, и других представителей этнических общин города и области. Открытые люди, добрые лица, чистые сердца. Приятно. Удивительно или нет, не знаю, но первый совместный проект будет организован с участием посольства Израиль в Украине, который родился еще до подписания соответствующего меморандума, но уже завершится при моем вовлечении", - сообщил депутат.

Грановский и 13 этнических общин Харькова подписали Меморандум

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что партия "Слуга народа" выдвинула в Харькове блогера с двойным гражданством. Баллотируется он на том же округе, по которому идет на выборы Александр Грановский.

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