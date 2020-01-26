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26 января • обновлено в 13:19
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"Установлен контакт": у Путина заявили о прогрессе с Зеленским

1.1т
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что между главой РФ и украинским лидером Владимиром Зеленским установлен "эффективный рабочий контакт".

Соответствующее заявление прозвучало 25 января в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на одном из пропагандистских каналов.

"Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", – отметил Песков.

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"Сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным, это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", – добавил он.

Песков также сообщил, что возможность встречи Путина и Зеленского "вентилировалась", но в рамках многостороннего мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
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