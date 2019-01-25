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Лев Парцхаладзе
Лев Парцхаладзе
ПолитикВсе статьи автора

Упрощение админуслуг при рождении ребенка

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Сегодня, чтобы оформить все необходимые услуги при рождении ребенка, новоиспеченным родителям нужно собирать документы и обращаться в несколько инстанций. Я и сам молодой отец, поэтому прекрасно знаю, когда рождается ребенок, родителям ну совсем не до этой беготни с бумагами.

Как можно было бы упростить все эти утомляющие процедуры?

Сделать 9 в 1.

То есть, вместо того, чтобы собирать девять пакетов документов в различные конторы, можно было подать только один документ - справку из роддома о рождении - и оформить в том же ЦНАП, либо же онлайн - за 10 минут.

9 услуг за 10 минут:

- регистрация рождения;

- регистрация места жительства ребенка;

- назначении пособия;

- регистрация ребенка в электронной системе здравоохранения;

- выдача удостоверений родителей и ребенка многодетной семьи;

- происхождения ребенка, рожденного вне брака;

- получение гражданства;

- присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

- присвоение ребенку налогового номера.

Упрощение админуслуг при рождении ребенка

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В конце года состоялось расширенное заседание рабочей группы по выработке единых подходов к развитию административных услуг в регионах, которое проходило под руководством вице-премьера и министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. По его итогам Минюсту вместе с Минсоцполитики, Минэкономразвития, МВД, ДМС было поручено изучить лучший иностранный опыт и предоставить возможные предложения к законопроекту №6150 о государственной регистрации актов гражданского состояния и других законодательных актов. Чтобы родители одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка могли обратиться за получением еще 8 смежных услуг. А также рассматреть возможность получения такой услуги онлайн.

Сейчас Минюст уже значительно упростил получение свидетельства о рождении ребенка. И опыт таких стран как Канада, Эстония доказывает, что предоставление других смежных услуг можно тоже значительно оптимизировать для комфорта людей.

ЦНАП - это современный центр предоставления административных услуг в Украине. Его цель - предоставление всех админуслуг по современным стандартом в одном месте быстро, качественно и доступно.

Проект по созданию ЦНАП в регионах Украины реализуется совместно Минрегион, Минэкономразвития, органами местного самоуправления, ULEAD с Европой / ULEAD with Europe Офис реформы админуслуг и другими.

С уважением к людям!

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Автор
Лев ПарцхаладзеЛев Парцхаладзе
Место
Украина
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