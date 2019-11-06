Ультиматум был: в Конгрессе США дали показания о встрече Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским не выдвигал ультиматум провести расследование, связанное с выборами в Штатах 2016 года.

Такие показания в Конгрессе предоставил бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам конгрессмена Джима Джордана, Волкеру задали вопрос, отказывал ли когда-либо Трамп во встрече Зеленскому без обещания начать это расследование.

"Ответ на этот вопрос – нет, никакой взаимосвязи нет", – ответил Волкер.

Однако постпредставитель США в ЕС Гордон Сондланд во время дачи показаний заявил, что условием для переговоров президентов Штатов и Украины было начало расследования относительно главного оппонента Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Дональд Трамп

"Если вы имеете в виду, что те условия, которые должны были бы быть исполнены до встречи, то таково было мое понимание", – сообщил он Конгрессу.

Сонланд добавил, что не был в курсе связи между газовой компанией Burisma и сыном Байдена, Хантером. Комментируя попытки адвоката Трампа Руди Джулиани добиться старта расследования против Байденов, он ответил, что "точно знает, что это нехорошо". Аналогично свидетельствовали еще несколько лиц.

"Из показаний ясно следует, что в обмен на заявление (расследовании относительно Байденов в Украине. – Ред.) Трамп предоставил бы президенту Украины встречу в Белом доме, которую тот жаждал получить, а затем миллионы долларов критически необходимой военной помощи", – говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, иностранным делам и надзору.

Как писал OBOZREVATEL:

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