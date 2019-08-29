"Украину признали за свою!" Климкин выступил с прощальной речью. Видео

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с прощальной речью, в которой рассказал об успехах на этом посту.

Так, он подчеркнул, что это были пять "сверхсложных, военных лет". "Сделано немало. Нам удалось объединить демократический мир в поддержке Украины и добиться того, чтобы этот мир признал ее за свою и открылся нам", – сказал Климкин. (Чтобы послушать, доскролльте до конца страницы).

Он поблагодарил всю свою команду за поддержку и отличную работу.

Павел Климкин УНИАН

"Мы вместе делали именно то, во что верили. Мы всегда могли положиться друг на друга, и вы всегда сможете положиться на меня, где бы я не был. Спасибо всем и каждому! Продолжение следует", - сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на должность министра иностранных дел у Зеленского предложили Вадима Пристайко.

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