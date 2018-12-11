''Украинцы ждали десятилетиями'': Порошенко озвучил 3 ''ударные'' резолюции США

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

"Ударный день поддержки Украины в США", — написал об этом президент Украины Петро Порошенко на странице в Facebook. Он подчеркнул, что это решение, "которого украинцы ждали десятилетиями и над которым неустанно работали наша дипломатия и украинская община".

Как отметили в украинском посольстве в Вашингтоне, постановочная часть документа содержит признание выводов Правительственной Комиссии США о Голоде в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев".

"Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября 2018 года, документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа", — написано в сообщении посольства.

Порошенко в свою очередь поблагодарил Палату представителей. Он подчеркнул, что это не единственное важное постановление касательно Украины — Конгресс принял еще две резолюции.

"Американские парламентарии осудили военную агрессию, совершенную РФ против Украинского государства в Керченском проливе. Отдельной резолюцией Конгресс высказался против завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2", — рассказал президент.

"Особенно приятно, что все три резолюции были приняты единогласно", — подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в США заступились за Украину после нападения на корабли ВМС. Так, американский Государственный департамент полностью возложил вину за конфликт в Керченской акватории на Россию.