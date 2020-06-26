Первый год президентства Зеленского позитивно оценили более трети украинцев

Почти 37% украинцев оценили первый год президентства Владимира Зеленского как "хорошо" или "очень хорошо".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в апреле 2020 года. 33,7% опрошенных оценили работу Зеленского как "не плохо и не хорошо", а 27,6% – как "довольно плохо" или "очень плохо".

Украинцы разделились из-за первого года Зеленского: появились результаты опроса

В апреле 50% украинцев считали, что президент защищает общенациональные интересы, а 33,1% – что он защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения.

Украинцы разделились из-за первого года Зеленского: появились результаты опроса

При оценке выполнения президентом предвыборных обещаний, чаще всего (большинство или относительное большинство) отмечали, что они не выполнены:

71,5% считали, что совсем не выполнено обещание отстранения олигархов от влияния на политику,

70% – о создании новых рабочих мест,

63% – об установлении мира на востоке Украины,

62% – о борьбе с коррупцией,

62% – о внедрении реального народовластия (в том числе через референдумы),

56% – о снижении коммунальных тарифов,

54% – о детенизации экономики, легализации доходов,

53% – о повышении пенсий,

50% – об обеспечении больниц и школ финансированием и современным оборудованием,

47% – о повышении зарплат педагогам и медикам,

46% – о недопущении давления на бизнес правоохранителей.

При этом 52% считали, что частично выполнено обещание обновления власти, а 15% – что оно полностью выполнено. 44,4% считали, что частично или полностью выполнено обещание строительства дорог по европейским стандартам, 46% – что оно совсем не выполнено.

Украинцы разделились из-за первого года Зеленского: появились результаты опроса

3,5% опрошенных в апреле считали, что за период своего пребывания на посту президента Зеленский полностью выполнит предвыборные обещания, 32,7% – что он выполнит большую часть своих обещаний, 30,7% – что выполнит меньшую часть обещаний, 25,2% – что практически не выполнит их.

Украинцы разделились из-за первого года Зеленского: появились результаты опроса

Кроме того, 37,7% респондентов оценивали новую власть лучше, чем предыдущую. 38,6% считали, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, а 15,6% – что она хуже предыдущей.

Украинцы разделились из-за первого года Зеленского: появились результаты опроса

62,7% украинцев считали, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать, 25,2% – что власть только имитирует усилия, и только 8,7% отметили удачные действия власти.

Украинцы разделились из-за первого года Зеленского: появились результаты опроса

42,3% опрошенных отметили в апреле, что общая ситуация в Украине за последний год ухудшилась, 33,2% – что она не изменилась, а 15,2% – что она улучшилась.

Исследование проводилось с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным КМИС, за последние недели электоральный рейтинг Владимира Зеленского опустился до уровня менее 40%. Так, социологические замеры в мае свидетельствуют о падении рейтинга главы государства на 5%.