Украинцы 29 лет назад выбрали независимость: как Киев распрощался с СССР. Фото

Ровно 29 лет назад, 1 декабря 1991 года, в Украине состоялся общенациональный референдум о независимости.

В бюллетене был один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?"; также был приведен текст Акта, который Верховная Рада приняла 24 августа 1991 года.

В референдуме, согласно официальным данным, приняли участие 31 миллион 891 тысяч 742 человека, что на тот момент составляло 84,18% населения Украины. 90,32% проголосовавших (более 28,8 миллиона человек) поддержали независимость Украины.

Больше всего противников независимости оказалось в Крыму. Но и там их было меньше половины.

Тернопольская область – 98,67%

Ивано-Франковская область – 98,42%

Львовская область – 97,46%

Волынская область – 96,32%

Хмельницкая область – 96,30%

Черкасская область – 96,03%

Ровенская область – 95,96%

Киевская область – 95,52%

Винницкая область – 95,43%

Житомирская область – 95,06%

Полтавская область – 94,93%

Кировоградская область – 93,88%

Черниговская область – 93,74%

Киев – 92,88%

Черновицкая область – 92,78%

Сумская область – 92,61%

Закарпатская область – 92,59%

Запорожская область – 90,66%

Днепропетровская область – 90,36%

Херсонская область – 90,13%

Николаевская область – 89,45%

Харьковская область – 86,33%

Одесская область – 85,38%

Донецкая область – 83,90%

Луганская область – 83,36%

Севастополь – 57,07%

Крымская АССР – 54,19%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети на реалистичных фото показали последние месяцы существования СССР.