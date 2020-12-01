Украинцы 29 лет назад выбрали независимость: как Киев распрощался с СССР. Фото
Ровно 29 лет назад, 1 декабря 1991 года, в Украине состоялся общенациональный референдум о независимости.
В бюллетене был один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?"; также был приведен текст Акта, который Верховная Рада приняла 24 августа 1991 года.
В референдуме, согласно официальным данным, приняли участие 31 миллион 891 тысяч 742 человека, что на тот момент составляло 84,18% населения Украины. 90,32% проголосовавших (более 28,8 миллиона человек) поддержали независимость Украины.
Больше всего противников независимости оказалось в Крыму. Но и там их было меньше половины.
Тернопольская область – 98,67%
Ивано-Франковская область – 98,42%
Львовская область – 97,46%
Волынская область – 96,32%
Хмельницкая область – 96,30%
Черкасская область – 96,03%
Ровенская область – 95,96%
Киевская область – 95,52%
Винницкая область – 95,43%
Житомирская область – 95,06%
Полтавская область – 94,93%
Кировоградская область – 93,88%
Черниговская область – 93,74%
Киев – 92,88%
Черновицкая область – 92,78%
Сумская область – 92,61%
Закарпатская область – 92,59%
Запорожская область – 90,66%
Днепропетровская область – 90,36%
Херсонская область – 90,13%
Николаевская область – 89,45%
Харьковская область – 86,33%
Одесская область – 85,38%
Донецкая область – 83,90%
Луганская область – 83,36%
Севастополь – 57,07%
Крымская АССР – 54,19%.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети на реалистичных фото показали последние месяцы существования СССР.