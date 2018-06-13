Украинский олигарх заплатил советнику Трампа $115 тыс. - The Washington Post

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон получил в прошлом году 115 тыс. долларов в качестве гонораров от фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука за участие в его мероприятиях,

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на финансовую декларацию Болтона за 2017 год, передает BBC.

По информации издания, советник американского президента участвовал в двух панельных дискуссиях в Киеве и Мюнхене.

Джон Болтон

Во время киевского мероприятия, состоявшегося в сентябре, Болтон попытался заверить аудиторию, что Вашингтон не изменит политику в отношении Украины при президентстве Дональда Трампа.

"Это ошибка - думать, что с избранием Трампа произойдут кардинальные изменения во внешней политике. Успокойтесь, ради Бога", - цитирует газета ответ господина Болтона на вопрос британского журналиста.

Всего, в течение прошлого года Джон Болтон заработал в качестве гонораров за выступления 747 тыс. долларов, а общий доход задекларировал на сумму 2,2 миллиона долларов, добавляет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер заинтересовался крупным пожертвованием от Пинчука фонду Дональда Трампа.