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Украинский олигарх заплатил советнику Трампа $115 тыс. - The Washington Post

1.6тЧитать новость на украинском

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон получил в прошлом году 115 тыс. долларов в качестве гонораров от фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука за участие в его мероприятиях,

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на финансовую декларацию Болтона за 2017 год, передает BBC.

По информации издания, советник американского президента участвовал в двух панельных дискуссиях в Киеве и Мюнхене.

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Джон Болтон

Во время киевского мероприятия, состоявшегося в сентябре, Болтон попытался заверить аудиторию, что Вашингтон не изменит политику в отношении Украины при президентстве Дональда Трампа.

"Это ошибка - думать, что с избранием Трампа произойдут кардинальные изменения во внешней политике. Успокойтесь, ради Бога", - цитирует газета ответ господина Болтона на вопрос британского журналиста.

Всего, в течение прошлого года Джон Болтон заработал в качестве гонораров за выступления 747 тыс. долларов, а общий доход задекларировал на сумму 2,2 миллиона долларов, добавляет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер заинтересовался крупным пожертвованием от Пинчука фонду Дональда Трампа.

Персона
Виктор Пинчук
Место
США
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