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13 февраля • обновлено в 13:12
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Украина бросила вызов России в ООН: официальное заявление

8.3т
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Представители Украины примут участие в спецзаседании Генассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях нашей страны и в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по выполнению "Минска".

Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины на его сайте. Отмечается, что украинская дипломатия готова противостоять российским сценариям в ООН.

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Заседание Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН

"Дело"

Указано, что дискуссия, в которой примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях.

"Это – ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию. Представители Украины примут участие в мероприятиях", - сказано в заявлении.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российско-украинский конфликт Минские договоренности
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Совбез ООН Министерство иностранных дел Украины
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
All's fair in love and the World Series, or All's fair in love and war and an election year .
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Гобошлёп Гончаренко уже вылетел в Нью-Йорк?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Украина инициировала проведение 20 февраля заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины. )))
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