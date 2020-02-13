Украина бросила вызов России в ООН: официальное заявление

Представители Украины примут участие в спецзаседании Генассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях нашей страны и в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по выполнению "Минска".
Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины на его сайте. Отмечается, что украинская дипломатия готова противостоять российским сценариям в ООН.
Заседание Совбеза ООН
"Дело"
Указано, что дискуссия, в которой примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях.
"Это – ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию. Представители Украины примут участие в мероприятиях", - сказано в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия призвала Совет безопасности ООН провести заседание 18 февраля для обсуждения Минских соглашений по Донбассу.
12 февраля состоялась новая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске.
В "ДНР" заверили, что стороны якобы не смогли договориться ни об одном из новых участков разведения войск на Донбассе. При этом украинская сторона заявила, что в ходе переговоров был практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово.
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