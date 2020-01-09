"Украина – великая страна!" Премьер Венгрии обратился с неожиданным посланием к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "изменить отношения" между государствами.

В интервью изданию Blikk Орбан назвал Украину "великой страной", которая "ведет себя соответствующим образом".

Он заявил, что после победы Зеленского на выборах Венгрия ожидает встречи с новым президентом, но она до сих пор так и не состоялась.

"Но что-то должно произойти. Потому что, несмотря на разницу в размерах, мы соседи. Наши отношения нарушены, это нужно изменить, для этого нужна личная встреча: мы ждем своей очереди", – подчеркнул Орбан.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, ранее Орбан призвал не рассматривать отношения с Украиной в контексте связей Будапешта с Москвой. По его словам, Венгрия в отношениях с Украиной "выражает свою позицию, учитывая свои собственные национальные интересы".

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