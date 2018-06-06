Украина в НАТО: экс-генсек Альянса сделал громкое признание

Страны НАТО еще в 2008 году приняли решение принять Украину в Альянс при выполнении ею ряда условий.

Об этом сообщил в среду, 6 июня, бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен, отвечая на вопросы подписчиков немецкой газеты Welt, передает ТАСС.

"В 2008 году страны НАТО приняли решение принять Украину в альянс, когда она выполнит для этого необходимые и ясные условия. Однако, несмотря на существенный прогресс за последние 3-4 года Украине предстоит пройти еще долгий путь прежде, чем она сможет присоединиться к альянсу", – заявил он.

Расмуссен отметил, что в этих условиях блок и впредь должен поддерживать Украину.

"Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина и повысила значительно свои военные способности за последние 2-3 года", – сказал экс-генсек.

При этом он признал, что открытый вооруженный конфликт в Европе сегодня недопустим.

"То, чего мы при любых обстоятельствах должны избежать, – это открытый военный конфликт в Европе", – сказал он. Поэтому, по мнению бывшего генсека, санкции против России – это единственная возможность для оказания давления на Москву, которая,"уважает только язык силы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин признался, что боится вступления Украины в НАТО.