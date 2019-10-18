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18 октября • обновлено в 17:52
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Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" еще в июле: всплыло тайное письмо

11.7т Читать материал на украинском

Украина в лице команды президента Владимира Зеленского согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019 года в ходе консультаций дипломатических советников в "нормандском формате".

Об этом свидетельствует письмо главы Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе Леониду Кучме, передает НВ (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в "нормандском формате" на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции", – сказано в документе от 16 июля.

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Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" в июле

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" в июле

24 канал

Отмечается, что страны согласовали документ "Шаги, которые должны быть осуществлены сторонами". В нем, в частности, прописано, что "нормандская четверка" обязуется подготовить правовые рамки относительно "особого статуса Донбасса", включая "формулу Штайнмайера".

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" в июле

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" в июле

НВ

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" в июле

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" в июле

НВ

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" в июле

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" в июле

НВ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Андрей Богдан Леонид Кучма
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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