Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" еще в июле: всплыло тайное письмо

Украина в лице команды президента Владимира Зеленского согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019 года в ходе консультаций дипломатических советников в "нормандском формате".
Об этом свидетельствует письмо главы Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе Леониду Кучме, передает НВ (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в "нормандском формате" на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции", – сказано в документе от 16 июля.
Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" в июле
24 канал
Отмечается, что страны согласовали документ "Шаги, которые должны быть осуществлены сторонами". В нем, в частности, прописано, что "нормандская четверка" обязуется подготовить правовые рамки относительно "особого статуса Донбасса", включая "формулу Штайнмайера".
Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" в июле
НВ
Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" в июле
НВ
Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" в июле
НВ
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России заявили, что украинская делегация якобы подписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.
Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания документа. К столице присоединились и другие города.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле".
Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины страны в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этого плана.
В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг, что на содержание "формулы" решения конфликта на Донбассе, названной его именем, каким-либо образом повлияла российская сторона.
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