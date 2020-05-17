МИД Украины призвал международное сообщество остановить репрессии России на оккупированных украинских территориях.

С таким обращением внешнеполитическое ведомство выступило 17 мая по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, которые десятилетиями проводили тоталитарные режимы СССР.

Публикуем полный текст обращения МИД Украины:

Склонив в скорби головы, мы вспоминаем миллионы сельских жителей, намеренно замученных до смерти голодоморами, украинских патриотов, национальную элиту, писателей, художников, ученых, священников, просто невинных людей, грубо уничтоженных во время Большого террора, вспоминаем тех, кого бросили в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа, депортировали, выслали на поселение.

Вся правда о преступлениях советского режима открылась нам с опозданием в несколько десятилетий уже в независимой Украине. Мы начали осознавать масштабы преступления, совершенного против нашего народа, весь ужас и глубину трагедии, которая выпала на его судьбу. Однако впереди еще долгий путь осознания всей правды об этих преступлениях не только украинцами, но и международным сообществом.

И речь, к сожалению, не только о прошлом. Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю и политические репрессии. В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан содержатся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами.

Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса. Расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали здесь обычным явлением.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество, весь демократический мир обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, которые уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению.

Флаги Украины и России. Иллюстрация фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, накануне украинская сторона сообщила, что ждет от Великобритании и США выполнения обещаний, под которыми они подписались в день заключения Будапештского меморандума. Украина ждет защиты от Запада в обороне от агрессии России.

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