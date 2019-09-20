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20 сентября • обновлено в 15:20
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Украина подпишет "формулу Штайнмайера": названы сроки

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Украина согласна с условием письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" до встречи в "нормандском формате", однако прежде на трех участках фронта на Донбассе должны быть разведены войска.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Украинской правде".

"Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе – мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит на подобие "выработка четких формулировок для заявления лидеров", – сказал глава украинского МИД.

Пристайко также отметил, что Трехсторонняя контактная группа 18 сентября в Минске из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

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"В среду в Минске Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", – сказал министр.

Он не исключил, что в текст, который обсуждается на заседании ТКГ, могут быть внесены изменения. "Во что он превратится – или он останется без изменений, или что-то будет добавлено – это должна решить Трехсторонняя контактная группа", – подчеркнул Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

"Цензор.НЕТ"

Кроме того министр подчеркнул, что Украина согласилась на "четко выписанные формулировки, которые обсуждали советники".

"В сентябре 2019 года советники "нормандской четверки" согласовали не "формулу Штайнмайера", а согласовали другую четкую формулировку. В ней также говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам", – пояснил глава МИД Украины.

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Он добавил, что общая формулировка, по которой достигнуты договоренности, "вызывает очень много трактовок", что, в частности, всегда происходит на переговорах в Минске.

"Но сейчас это не задача ни "нормандской четверки", ни МИД – это задача передана Трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались", – сказал министр.

Смотрите видео по теме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

  • Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.

  • Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.

  • 18 сентября российский "Интерфакс" сообщил, якобы Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.

  • Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на нее еще 2 сентября.

  • Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

  • 19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.

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Тема
Мирные переговоры в Минске
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
73% дорулятся до четвёртого МАЙДАНА!
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые придумывают повод. подстрекают общество. разжигают войну. потом идут на фронт. там потихоньку самовыпиливаются. уменьшается их присутствие в обществе. мнение общества меняется. наступает мир. появляется дружба. и союзные государства))
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филипп филипыч
филипп филипыч
при пете погибло больше 13 тысяч украинцев и в итоге все скатилось до 8%. зеленский не дурак и не безмерно жадный как петя. ждем долгожданного мира.
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