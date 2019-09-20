Украина подпишет "формулу Штайнмайера": названы сроки

Украина согласна с условием письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" до встречи в "нормандском формате", однако прежде на трех участках фронта на Донбассе должны быть разведены войска.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Украинской правде".

"Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе – мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит на подобие "выработка четких формулировок для заявления лидеров", – сказал глава украинского МИД.

Пристайко также отметил, что Трехсторонняя контактная группа 18 сентября в Минске из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

"В среду в Минске Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", – сказал министр.

Он не исключил, что в текст, который обсуждается на заседании ТКГ, могут быть внесены изменения. "Во что он превратится – или он останется без изменений, или что-то будет добавлено – это должна решить Трехсторонняя контактная группа", – подчеркнул Пристайко.

Вадим Пристайко "Цензор.НЕТ"

Кроме того министр подчеркнул, что Украина согласилась на "четко выписанные формулировки, которые обсуждали советники".

"В сентябре 2019 года советники "нормандской четверки" согласовали не "формулу Штайнмайера", а согласовали другую четкую формулировку. В ней также говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам", – пояснил глава МИД Украины.

Он добавил, что общая формулировка, по которой достигнуты договоренности, "вызывает очень много трактовок", что, в частности, всегда происходит на переговорах в Минске.

"Но сейчас это не задача ни "нормандской четверки", ни МИД – это задача передана Трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались", – сказал министр.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО , после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса .

Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины , но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.

Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.

18 сентября российский "Интерфакс" сообщил, якобы Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.

Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на нее еще 2 сентября .

Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.

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